«مدني جازان» يحذّر من تقلبات جوية وأمطار غزيرة على المنطقة

طالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، جميع المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ حيث تشهد المنطقة تقلبات جوية وهطول أمطار غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والتقيّد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة بدخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

مواجهة أخطار الأمطار والسيول

وأكَّدت المديرية، أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وتأتي تحذيرات المديرية العامة للدفاع المدني، على ضوء تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي تشير لتوقعات بتعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية؛ تتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تتأثر بها عدة مناطق، خلال الفترة المقبلة من بينها منطقة نجران.

حالة ماطرة على سواحل البحر الأحمر

وتوقع خبراء أرصاد، بدء حالة ماطرة على سواحل البحر الأحمر، من الجمعة وعلى مدى أيام مقبلة.

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وقال الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي- عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه بدأ العد التنازلي لانتهاء تأثير الموجة الباردة المَعيشة حاليًّا، وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، وذلك على المملكة والعراق الكويت وبلاد الشام؛ جراء تمدد المنخفض الحراري.

وأشار الراصد الجوي، إلى أن الحالة الماطرة الجديدة ليست عامة، بل ذات نطاق معين، وقوتها بين متوسطة وقوية، وتبدأ من الجمعة حتى الإثنين المقبل.

وأضاف الحربي، أن نطاق الحالة المطرية سيكون على مكة المكرمة والباحة وعسير والأفضلية لغربها، وجازان والرياض والأفضلية للعاصمة الرياض، وإلى جنوبها وغربها وشرقها، فيما تضعف شمال الرياض.

وتشمل الحالة المنطقة الشرقية من الأحساء وجنوبها، فيما تضعف على سواحل الشرقية وشمالها. وكذلك جنوب شرق المدينة المنورة مع زخات مطرية على المدينة المنورة، وعلى أجزاء من تبوك وحائل والجوف، إضافة إلى سواحل الكويت والبحرين، كما تتأثر بها الإمارات وسلطنة عمان.