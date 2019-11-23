أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.. خلال ساعات

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار رعدية يصحبها رياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية في عدد من المناطق، مشيرة إلى أنَّ الحالة الجوية ستبدأ خلال ساعات.

وأصدرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عدة تنبيهات أكّد خلالها، تعرُّض (بحرة، جدة، خليص) بمكة المكرمة لتكون سحب رعدية ممطرة يصحبها رياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، والتي بدأت الساعة الواحدة ظهر أمس الجمعة، وذلك حتى الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.

سحب رعدية

كما تشهد ( المخواة، المندق، بلجرشي، الباحة، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة) بمنطقة الباحة، تكون سحب رعدية ممطرة يصحبها رياح سطحية نشطة تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية خلال الحالة الجوية التي بدأت الساعة الثالثة صباح اليوم السبت وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء، وتتعرض (المهد) بالمدينة المنورة إلى هطول أمطار رعدية، يصحبها نشاط في الرياح السطحية التي تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك بدءًا من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة العاشرة مساء.

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رياح سطحية نشطة

وتتعرض (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بيشة، تثيلت، خميس مشيط، رجال ألمع، ظهران الجنوب، محايل) بمنطقة عسير إلى هطول أمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية التي تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء، فيما تشهد (الحائط، السليمى، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق) بمنطقة حائل بمنطقة حائل استمرار الحالة الجوي التي بدأت الساعة الثامنة صباح اليوم السبت بهوب رياح نشطة يصحبها أتربة تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة السادسة مساء.

استمرار الحالة الجوية

أما (الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء) بمنطقة القصيم فتستمر فيها الحالة الجوية التي بدأت الساعة الثامنة صباحًا بهبوب رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة السادسة مساء، وفي (أبو عريس، الدرب، الطوال، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد، فرسان) بمنطقة جازان تستمر الحالة الجوية التي بدأت الساعة الثامنة صباحًا بهطول أمطار رعدية يصحبها رياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة الثامنة مساء.