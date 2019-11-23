«الترفيه»: 83 مليون ريال مبيعات معرض الرياض للسيارات في يومه الأول

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، أمس الجمعة، حصيلة مبيعات السيارات في معرض الرياض للسيارات في اليوم الأول للمزاد العالمي.

وقالت الهيئة في «إنفوجراف» نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن الموسم سجَّل ‏نجاحًا جديدًا؛ بوصول مبيعاته إلى أكثر من 83 مليونًا في اليوم الأول للمزاد العالمي بالمعرض، على أن يبدأ- اليوم السبت- مزادٌ ثانٍ لبيع 160 سيارة أخرى.

حجم المبيعات

وأوضحت الهيئة أنه تم بيع 24 سيارة، وبلغ ثمن أغلى سيارة 5.5 مليون دولار، بينما وصلت أقل سيارة لـ30 ألف دولار، مشيرة إلى أن القيمة المبيعة للسيارات وصلت 22.190 مليون دولار؛ ما يعادل 83 مليون ريال.

وأكَّد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أنه سيتم فتح معرض الرياض للسيارات المقام، ضمن فعاليات موسم الرياض مجانًا للجميع، اعتبارًا من اليوم السبت؛ حيث يضم المعرض بالمنطقة الثالثة من مناطق موسم الرياض، فعاليات عديدة لعشاق السيارات، معرض فيراري والمزاد وسباق المحاكاة، بالإضافة إلى عددٍ من الحفلات الموسيقية.

1200 سيارة معدَّلة ورياضية

كما يحتوي المعرض على أكثر من 1200 سيارة مُعدلة وكلاسيكية ورياضية، إضافة إلى سيارات نادرة توجد لأول مرة في المملكة، ويتيح لدى عشاق السيارات الشغوفين بقطع التعديل، والاكسسوارات، والمشاركة في مزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة، فرصةٌ لتلبية طموحاتهم عبر معرض الرياض للسيارات، الذي يمتد حتى يوم 26 من الشهر الجاري ضمن موسم الرياض.

تدشين سيارة المستقبل

وشهد المعرض تدشين سيارة المستقبل سيارة 2030، التي ظهرت بشكل مختلف وعصري وقت الكشف عنها، وهي الوحيدة في العالم، وصُممت خصيصًا لموسم الرياض وتحديدًا لمعرض الرياض للسيارات؛ حيث ستطرح في مزاد السيارات، وبإمكان زوّار المعرض اقتناءها.

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رونالدو يشارك في المعرض

وسجَّل المعرض أول مبيعات للسيارات النادرة في المزادات؛ حيث اقتنى نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينهو، سيارة من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR)، وهي تعد سيارة واحدة من أصل 200 سيارة في العالم، كما استغل الفنان المصري محمد رمضان تواجده في الرياض؛ ليقوم بشراء سيارة مرسيدس G 65 تتواجد منها 65 سيارة فقط في العالم.

وتشتمل الفعاليات على عروض مرئية وسباقات استعراضية للسيارات، فالمعرض يطمح لتحطيم ثلاثة أرقام قياسية عالمية، فخلال يومين من انطلاقته حقق رقمه القياسي الأول من قبل رجل المخاطر تيري جرانت، الذي قاد سيارته من طراز (جاجوار إف بيس)، وانطلق بها نحو أعلى لفة في العالم، إذ حقق 19.5 متر .

وكان لمحبي المغامرات موعد مع فعالية المدفع البشري؛ إذ تضمن المعرض تلك المغامرة لأول مرة في المملكة؛ حيث يستعد (ديفد سميث) لكسر الرقم القياسي بأطول مسافة يقطعها إنسان انطلق من مدفع.

أضخم الفعاليات

ويُعد معرض الرياض للسيارات من أضخم الفعاليات المقامة لمحبي السيارات؛ إذ يتضمن عروضًا حية لمطاردات لسيارات الشرطة، والمستوحاة من فيلم أكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى العروض الحية للدرفت وسباق محاكاة السيارات، التي تُقدم بنفس التقنية التي يستخدمها متسابقو الفورمولا.

يُشار إلى أن فعاليات معرض الرياض للسيارات، تُعد جزءًا من فعاليات موسم الرياض؛ حيث فتح أبوابه للزوَّار خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 26 نوفمبر من الساعة 2 مساء، وحتى 2 صباحًا .