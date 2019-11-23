

لندن 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتأكيد متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن بريطانيا لم ترد على خطاب أرسلته المفوضية الأوروبية بشأن عدم ترشيحها لمفوض قبل انتهاء المهلة التي كان محددا لها أمس الجمعة.

وأبرزت الصحف تصريح زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربن أنه سيبقى محايدًا في حال إجراء استفتاء جديد حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي يريد تنظيمه إذا تولى السلطة في حالة فوزه بانتخابات الشهر المقبل.

وأشارت إلى معاناة الشركات البريطانية من أكبر تباطؤ لها منذ منتصف 2016، حيث يفاقم اقتراب موعد انتخابات عامة حالة عدم اليقين التي تحيط بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

// انتهى //

15:50ت م

0061





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.