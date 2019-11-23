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أجواء وأمطار البرك تجذب المتنزهين
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك
هطلت بعد ظهر اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على قرى شرق محافظة البرك، شملت مركز المرصد والجمة، وذرا، والكدا، والمديد، وعدداً من قرى شرق المحافظة، كما شوهدت السحب وهي تعانق الجبال الشرقية لقرية ذرا، في لوحة ربانية بديعة، جذبت العديد من المتنزهين للالتقاط صور تلك الأجواء الرائعة.
من جهة أخرى فقط أدى هطول الأمطار إلى جريان بعض الأودية والشعاب وإلى خروج عدد كبير من أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها والقادمين من وإلى محايل عسير للاستمتاع بتلك الأجواء الماطرة والجميلة.
من جهتها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من مخاطر التقلبات الجوية التي تصاحب الحالات الماطرة، ونصحت بعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان تدفق المياه بها محدوداً، أو كانت السيارة ذات دفع رباعي؛ لخطورة اجتراف المياه لها، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.
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