شكرا لقرائتكم تنويه مهم من الصحة بشأن تطعيمات الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-23 تنويه مهم من الصحة بشأن تطعيمات الأطفال متابعات الخليج 365 - الرياض شددت وزارة الصحة، على أهمية تطعيم الأطفال للحفاظ على صحتهم، وتقوية جهازهم المناعي. Advertisements ونشرت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو توعوي علقت عليه بقولها: “التطعيمات تمنح طفلك مناعة أقوى وحياة أفضل بإذن الله”. يذكر أن أطباء الأطفال يحذرون من خطورة إهمال التطعيمات في مواعيدها، وخطورة ذلك في إصابة الأطفال بأمراض خطيرة. شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنويه مهم من الصحة بشأن تطعيمات الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.