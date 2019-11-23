أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 23/11/2019.. وعيار 24 يسجل 176.30 ريال سعودي

دائما ما تتعرض اسعار الذهب للتغييرات على مدار اليوم ما بين التراجع والارتفاع وهذا بفعل العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب بشكل مباشر في المملكة العربية السعودية ومن أهمها سعر أوقية الذهب عالميا، ويزداد البحث عن أسعار الذهب في السعودية بشكل كبير من قبل المستثمرون حيث يتخذون الذهب استثمار عالي الربح وأيضاً هناك الكثير ممن يتابع أسعار الذهب للشراء فيعض النماس يحبون ارتداء الذهب دائما، لهذا نستعرض عليكم أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 23/11/2019 في السعودية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 23/11/2019

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجع طفيف للغاية بعد ارتفاعها أمس الجمعة بنسبة بسيطة للغاية، وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت على النحو التالي:

يسجل الجرام عيار 24 نحو 176.30 ريال مقابل 47.01 دولار.

يسجل الجرام عيار 22 نحو 161.11 ريال مقابل 43.10 دولار.

يسجل الجرام عيار 21 نحو 154.26 ريال مقابل 41.14 دولار.

يسجل الجرام عيار 18 نحو 132.23 ريال مقابل 35.42 دولار.

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يسجل الجرام عيار 14 نحو 102.84 ريال مقابل 27.42 دولار.

يسجل الجرام عيار 12 نحو 88.15 ريال مقابل 23.51 دولار.

يسجل الجنيه الذهب نحو 1.234 ريال مقابل 329.10 دولار.

يسجل كيلو الذهب نحو 176.298 ريال مقابل 47.013 دولار.

سجلت أوقية الذهب نحو 5.483 ريال مقابل 1.462دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب بعض التفاوت الطفيف في سعر الأعيرة المختلفة في محافظات ومدن المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين.