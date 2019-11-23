السعودية اليوم / منتدى "الاستثمار من أجل أفريقيا" يواصل فعالياته لليوم الثاني بالقاهرة



القاهرة 26 ربيع الأول 1441هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واس

واصل منتدى "الاستثمار من أجل أفريقيا" الذي تستضيفه مصر حاليًا فعالياته لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة وفود أكثر من 35 دولة أفريقية وممثلي المنظمات الدولية المؤسسات المالية العالمية على رأسها الأمم المتحدة والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وتناقش الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمنتدى التجارب التنموية الناجحة للدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة بمشاركة القطاع الخاص، وأهمية تضافر الجهود لخلق بيئة مواتية للأعمال وتحقيق رفاهية الشعوب الأفريقية، كما تركز الجلسة الثانية على تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعي في قارة أفريقيا.

وتتناول الجلسة الثالثة دور المرأة في بناء المجتمع في أفريقيا في ضوء أهداف الاتحاد الأفريقي لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع الأفريقي، كما تستعرض الجلسة الرابعة آفاق الاستثمار العربي الأفريقي المشترك في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وتبحث الجلسة الخامسة من اليوم الثاني للمنتدى سُبل تعزيز التحول الرقمي من أجل التكامل والتنوع الاقتصادي في قارة أفريقيا، كما تركز الجلسة السادسة على الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة، فيما تتطرق الجلسة السابعة إلى فرص الاستثمار في رأس المال البشري، أما الجلسة الثامنة فتتناول فرص نمو الشركات الناشئة.

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15:28ت م

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