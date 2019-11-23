شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. «مدني الليث» ينقذ أسرة احتجزت داخل تجمع مياه والان نبدء بالتفاصيل

أخرج مدني الليث شخصا احتجزته مياه السيول بوادي الرطيات شرق المحافظه، كما تم إنقاذ أسره احتجزت داخل تجمع مياه بشارع عكرمه بالمحافظة وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد.

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