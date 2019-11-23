أمطار غزيرة وبَرَد على 6 مناطق

2019-11-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات برد في عدد من المناطق، وذلك حتى ليلة غدٍ الأحد.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: إنَّ الأمطار المتوقع هطولها اليوم السبت وليلة غد الأحد ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد على أجزاء من مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة المنورة وغرب وجنوب العاصمة الرياض

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وأضاف الحصيني، أنَّ الأماكن المتأثرة تحديدًا، تشمل الموقع بين (قرية المثلث التابعة لمحافظة العيص) بالمدينة المنورة، و(محافظتي الأفلاج ووادي الدواسر)، وجنوب محافظة عفيف بمنطقة الرياض. مشيرًا إلى أنَّ الفرصة مهيأة لتكون سحب عملاقة وسيول بمكة المكرمة وجنوبها، وخاصة على جنوب جدة والطائف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق(جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق تمتد إلى أجزاء من منطقتي (المدينة المنورة – الرياض).

في حين تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على لأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على منطقة المدينة المنورة .كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

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