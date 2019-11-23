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جديد اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات
متابعات الخليج 365 - الرياض
انتهت صباح اليوم اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات العامة، وبقيت اختبارات كفايات العام للفترة المسائية.
وكان مركز قياس قد أعلن في وقت سابق، أن مواعيد اختبارات كفاية المعلمين 1441هـ ستبدأ اعتبارًا من تاريخ 23 نوفمبر 2019 لتنتهي فترة الاختبارات في التاريخ 30 نوفمبر 2019 ميلاديًا.
ويقيس اختبار كفايات المعلمين مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.
وتستخدم نتائج الاختبار لأغراض عدة؛ منها استخدامها في عمليات الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم.
وتعد هذه الاختبارات مقياساً لمعايير القبول للمعلمين في المملكة، وهي تنقسم إلى قسمين وهما:
القسم الأول : اختبار عام.
القسم الثاني : اختبار التخصص.
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