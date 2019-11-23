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توضيح من الأحوال المدنية بشأن سجل الأسرة
في حالة المواطنة المتزوجة من أجنبي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن المستفيدات من سجل الأسرة: كل أم سعودية تحمل هوية وطنية لديها أبناء سعوديون مضافون في سجل والدهم ومرتبطون بسجلها.
وأضافت الأحوال المدنية، في ردها على استفسارات المغردين في هذا الشأن، أنه يشترط وجود بطاقة هوية وطنية لاستخراج سجل الأسرة، وأنه لا يمكن لزوجة متابعات الخليج 365 غير السعودية، وكذلك المواطنة السعودية زوجة الأجنبي المقيم، استخراجه.
وأشارت إلى أن مميزات سجل الأسرة إثبات صلة الأم بالأبناء، تمكن الأم من مراجعة أي جهة تطلب إثبات للأبناء، تمكن الأم من المطالبة بحقوق أبنائها.
وتجاوبت الأحوال المدنية مع تساؤل مواطنة، أفادت بأنها متزوجة من شخص أجنبي، وترغب في استخراج سجل أسرة لأطفالها وأنهم تحت كفالتها، ليأتي رد الأحوال المدنية بأن ذلك “لا يمكن”.
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