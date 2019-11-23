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تعرف على فعاليات موسم الرياض اليوم السبت
معرض السيارات يستقبل زواره بالجنادرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تتواصل لليوم الرابع والأربعين فعاليات موسم الرياض، حيث يقام اليوم السبت عدد من الفعاليات المتنوعة، ليتسنى لسكان العاصمة من جميع الأعمار والفئات الاستمتاع بها.
ومن بين الفعاليات التي ستشهدها منطقة البوليفارد، عرض مسرحية “وش أخبارك” للفنان فايز المالكي، بينما يستمر عرض مسرحية “الذيب في القليب” للفنان ناصر القصبي في واجهة الرياض.
ويبدأ معرض الرياض للسيارات بالجنادرية، اعتباراً من اليوم في استقبال الزوار مجاناً، ويشهد اليوم عروضاً مشوقة مثل “مونسترجام” و”بوليس أكاديمي” وغيرهما، كما تتخلله مزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدّلة وأحدث السيارات النادرة.
وفي منطقة “ونتر وندرلاند” تتواصل العروض السينمائية، إضافةً إلى حديقة الثلج، وتجربة “مارفل”، وغيرها.
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