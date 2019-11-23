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أسلاك مكشوفة بمحايل.. والبلدية: ليست خطرة
أكدت أن الأسلاك فُصل عنها التيار
متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - محايل
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “واتساب” اليوم مقطع فيديو نشره مواطن وثق من خلاله وجودَ عدد من أسلاك الكهرباء مكشوفة بجوار الملاعب السداسية الموجودة بحي الحيلة الغربي جنوب محافظة محايل.
من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة محايل سعيد بن علي ال مصمع أن الأسلاك التي ظهرت في المقطع المتداول فُصِل عنها التيار الكهربائي ولا تشكل أي خطورة على حياة مرتادي الموقع.
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