وليد الفراج: الشباب يتأثرون بـ ولي العهد

2019-11-23

متابعات الخليج 365 - محمد سمعه

أكد الإعلامي وليد الفراج، أن لـ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تأثيرًا كبيرًا على الشباب، وذلك بعد أن شرّف فعاليات سباق فورمولا إي الدرعية التي انطلقت أمس الجمعة.

وقال وليد الفراج في برنامجه “الدوري مع وليد”: تأثير سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واضح للغاية على الشباب وعلى المجتمع السعودي، والدليل على ذلك أن الجاكيت الذي ارتداه ولي العهد تم بيع نسخ كثيرة منه عن طريق الأون لاين لكثير من الشباب.

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وأضاف وليد الفراج: الجاكيت اختفى تمامًا، وهذا يُوضح حجم تأثير سمو ولي العهد في المجتمع السعودي، إن شاء الله من “عز إلى عز” سمو الأمير.

وانطلق، أمس الجمعة، موسم الدرعية بمنافسات سباق فورمولا إي الدرعية 2019، الذي يقام في ميدان حلبة الدرعية على مدار يومين، ويشهد فعاليات وأنشطة عديدة للجماهير، بجانب تجارب مميزة داخل وخارج حلبة السباق.

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