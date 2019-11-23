السعودية | معانٍ عديدة وراء زي المشاركات في حفل الدرعية.. تعرف عليها

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شكرا لقرائتكم معانٍ عديدة وراء زي المشاركات في حفل الدرعية.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كان الزي الموحد الذي ارتدته منظمات ومضيفات حفل تدشين "بوابة الدرعية" الذي أقيم مساء الأربعاء الماضي من إبداع مصممة أزياء سعودية ناشئة نفذته كاملاً، من رسم وانتقاء للخامات وحياكة، في مدة وجيزة لم تتجاوز الأسبوعين.
وزارت المصممة السعودية ابنة منطقة الدرعية مشاعل الفارس حي الطريف التاريخي في الدرعية، حيث استمدت منه الإيحاءات التراثية العريقة، فصممت زياً أدخلت عليه لمسة عصرية تتناسب مع التصاميم التاريخية.
أما الحزام الذهبي الذي ارتدته المشاركات في الدرعية فاستمدت الفارس فكرته من المشلح السعودي التقليدي، حسب ما كشفته في حديث مع "العربية.نت".
كما حرصت الفارس أن يكون زي المشاركات محتشماً وأن يعكس أصالة ورونق المكان.
واستخدمت الفارس في تصاميمها خامات ذات جودة عالية لتنفيذ تصاميمها المتميزة، حيث بذلت جهداً ملموساً في انتقاء تلك الأقمشة الخفيفة والمريحة.
أما ألوان الأزياء فتوزعت حسب نوعية المشاركة، حيث اختير لون البيج للمشاركات في استقبال وفود الحفل الملكي، ليتناغم مع ألوان وتصاميم صالات الاستقبال ذات اللون الأقرب للون المباني القديمة، فيما استخدمت اللون الأخضر للمشاركات في تنظيم مدرج المسرح الملكي وصالة حفل العشاء.
يذكر أن مشاعل الفارس التحقت بمدرسة تصميم أزياء في أستراليا، وأطلقت أول مجموعتها للأزياء عام 2010 في الرياض.
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