السعودية | ما هي أشهر أغنية سعودية في إندونيسيا؟

شكرا لقرائتكم ما هي أشهر أغنية سعودية في إندونيسيا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - "مقادير يا قلب العنا.. مقادير وش ذنبي أنا مقادير"، بهذا الشطر من الأغنية الشهيرة للفنان الراحل طلال مداح، شدا إندونيسي يعمل في السعودية، لينال صوته إعجاب الناس ومنهم ابن الفنان الراحل.

الإندونيسي "سوكاندا سبحان" الذي يعمل سائقاً لدى إحدى الأسر السعودية منذ 10 أعوام، في حديثه إلى "العربية.نت" قال: "أعمل لدى أسرة في أبها جنوب السعودية، ودائما أغني أغنية "مقادير" للفنان الراحل طلال مداح".

وأضاف: "استمعت للأغنية للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً، ولا زالت عالقة في ذهني وأرددها دائماً، وحين كنت برفقة ابن كفيلي في السيارة، وكنت أترنم بالأغنية، قام بتصويري إعجاباً بصوتي للأغنية".

ووصف شعوره لانتشار مقطعه على منصات التواصل الاجتماعي، وإعجاب الكثير بصوته، "فرحت كثيراً ولم أتوقع هذا الانتشار، وزاد من بهجتي إعجاب ابن الراحل طلال مداح بمقطعه".

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وأبان أن الكثير من الإندونيسيين يقومون بغناء "مقادير" لسهولة نطقها، وإعجابا بلحنها الجميل، وهي أشهر أغنية سعودية هناك.

"سوكاندا" معجب بعادات وتقاليد السعوديين، كما أنه يهوى الاستماع إلى أغاني الفنان طلال مداح، ويعشق تناول الكبسة السعودية والتصابيع والعريكة.

يحيى عسيري ابن الأسرة التي يعمل لديها الإندونيسي يقول: "سمعته يؤدي أغنية مقادير عدة مرات، وأعجبت بصوته، وقمت بتصويره وبث المقطع عبر حسابي في تويتر، ولكن لم أكن أتوقع انتشار هذا المقطع بهذا الشكل".

يشار إلى أن أغنية "مقادير" من كلمات الأمير محمد العبدالله الفيصل وألحان سراج عمر وتم إطلاقها عام 1965.