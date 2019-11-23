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عدن - ياسمين التهامي - فجر صلاح الصيادي، وزير يمني سابق، مفاجأة ستقلب الأوضاع في اليمن رأسا علي عقب، بشأن الحرب الدائرة في اليمن منذ سنوات.

وحسب صحيفة عدن الغد، قال الصيادي، إن هناك حدث لو تم فسيكون حديث العالم خلال أسابيع، وهو توقف الحرب تماما.

وأضاف الصيادي، أن مفاوضات سياسية بين السعودية والحوثيين قطعت الشوط الأكبر ولم يتبق خلاف إلا حول نقطة واحدة، دون أن يوضحها.

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عاجل..صفقة جديدة وضخمة بين السعودية والحوثيين بعيدا عن الشرعية ستقلب الأوضاع اليمنية رأسا على عقب ووزير يمني يكشف المستور



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وتابع :"خلال أسابيع قليلة، اتفاق حوثي سعودي برعاية أمريكية لإيقاف الحرب في اليمن، والخلافات طفيفه جدا تتركز بنقطة واحدة في طريقها للحل. بقية التفاصيل في حينها".

وكانت وكالة "رويترز" في وقت سابق من الشهر، قد نقلت عن ما وصفتها بـ "مصادر مطلعة" أن السعودية تكثف محادثات غير رسمية مع جماعة "أنصار الله" بشأن وقف لإطلاق النار في اليمن.