شكرا لقرائتكم خبر عن ”لا تخلي المراهقين يتأثرون فيش”.. مي العيدان تفتح النار على ليلى عبدالله بسبب ملابسها الجريئة والأخيرة ترد بقوة! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجمت الإعلامية مي العيدان مواطنتها الفنانة ليلى عبدالله بسبب جرأة ملابسها.

وقالت مي العيدان في حلقتها التلفزيونية ببرنامج ” كشف حساب ” إن ملابس ليلى عبدالله جريئة للغاية، لافتة إلى أنه رغم أن جنسيتها لبنانية إلا أنها تُحسب على الكويت.

واستطردت العيدان قائلةً إن هناك الكثير من المراهقين يشاهدونها ويتأثرون بها، مضيفة ” خليهم يتأثرون فيكي بالزينة مو بالشينة وبالثقافة واللبس المحتشم الراقي مو بإظهار الجسم ”

واستكملت: ملابسك قصيرة جدًا والأكتاف والصدر طالعة وإنتي طلعتي في أحد اللقاءات وقولتي أنك تعيشين علاقة حب لكن الرجل ما يقبل على الإنسانة اللي يحبها أن ترتدي ملابس (غير لائقة) من ناحية الاحتشام “.

وأضافت العيدان أنها دخلت إلى حساب ليلى عبدالله وقرأت بعض التعليقات ووجدت ألفاظًا ” خادشة “.

وتابعت : ” إحنا نعرف إن اللي يحب يصون اللي يحبه يصير مثل درة مكنونة يحافظ عليه ولا يجعل أحد يقول عنه كلمة غير لائقة”.

واختتمت: ” نتمنالك التوفيق وربنا يتمملك قصة الحب بالحلال تزوجتي مرة وخابت إن شاء الله المرة الجاية تصيب “.

من جانبها، ردّت ليلى عبدالله على انتقادات مي العيدان، بالقول: ” إذا قصدك النصيحة يا أستاذة مي تقدرين ترفعين على التليفون وعندك رقمي وتقولين لي ياها بيني وبنيك وأنا ما راح أتقبل طبعًا لكن بلقاء تلفزيوني وأمام الملأ ما صارت نصيحة وشكرًا “.

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”لا تخلي المراهقين يتأثرون فيش”.. مي العيدان تفتح النار على ليلى عبدالله بسبب ملابسها الجريئة والأخيرة ترد بقوة! (فيديو)



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