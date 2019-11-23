شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات جماعية للرذيلة وابتزاز وتعويضات مالية ضخمة.. فضيحة أخلاقية لسفير قطري في بريطانيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة عالمية عن فضيحة أخلاقية مدوية لأحد سفراء قطر في بريطانيا، وأشارت إلى أن السفير ارتكب عديد الجرائم الأخلاقية ضد امرأة بريطانية من أصول يمنية وابنتها صاحبة الـ 19 عامًا.

وأكدت صحيفة "تايمز" البريطانية، أمس الجمعة، أن سفير قطري سابق لدى لندن حاول إجبار سيدة بريطانية في الخمسينيات من عمرها، على ممارسة الجنس وتنظيم حفلات جماعية للرذيلة.

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حفلات جماعية للرذيلة وابتزاز وتعويضات مالية ضخمة.. فضيحة أخلاقية لسفير قطري في بريطانيا



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جرائم السفير القطري أثبتتها محكمة العمل بلندن وقررت تعويض السيدة البريطانية بنحو نصف مليون دولار (388 ألف إسترليني).

المحاولات لم تتوقف عند ذلك الحد، فأكدت ذات الأصول العربية، أن الدبلوماسي القطري حاول أن يمارس معها الجنس عنوة في جناح إقامته.

وبحسب "تايمز"، قالت البريطانية إن السفير روى لها تفاصيل فض عذرية امرأة دعاها إلى مضغ القات، في محاولة لإثارتها جنسيًّا"، وأضافت أنه "بعدما أفهمت السفير بأنها ترفض ممارسة الجنس معه، اقترح عليها أن تساعده في الزواج من ابنتها".

وأكدت أنها شعرت بالانكسار من جراء هذه التلميحات، فالتحرش الجنسي بها شيء والتحرش بابنتها المراهقة البريئة شيء آخر، مشددة على أن السفير كان يعلم أن التدخل في حياة عائلتها بهذا الشكل سيؤذيها بشكل لا يصدق".

وبعد رفضها المتكرر عاقبها الدبلوماسيون القطريون بالفصل التعسفي من العمل، الأمر الذي كاد أن يدفعها للانتحار بحسب محكمة العمل في لندن، إذ إنها مطلقة وأم لطفلين.

وخلصت محكمة العمل في لندن إلى أن "الدبلوماسيين القطريين اعتبروا (كينغسون) مستعدة لممارسة الجنس مع الموظفين الذكور في السفارة، لأنها لم تكن مسلمة".

وأضافت المحكمة أن "المساعدة الشخصية كانت على وشك الانتحار بسبب محنتها ونتيجة للضغوط الجنسية والإهانة من جانب القطريين، الذين مارسوا حملة شرسة وحاقدة على الموظفة، ووصلت إلى حد طردها من العمل".

وأمرت المحكمة بصرف حوالي 389 ألف جنيه أسترليني للسيدة التي تخرجت من جامعة عدن وعملت لدى السفارة اليمنية بلندن سابقًا؛ إثر تعرضها لأضرار نفسية ومادية بسبب تلك الوقائع.

وعملت الموظفة في السفارة اليمنية في لندن قبل أن تنتقل إلى السفارة القطرية عام 2006، وكان راتبها السنوي 30 ألف جنيه إسترليني سنويًّا لقاء عملها، قبل أن يتم فصلها بشكل تعسفي عام 2014.