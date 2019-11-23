السعودية اليوم / جمعية إرادة بالجبيل تقدم استشارات توعوية لأسر ذوي الإعاقة



الجبيل 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واس

شاركت جمعية إرادة لرعاية ذوي الإعاقة بالجبيل الصناعية باحتفالية اليوم العالمي للطفل، التي نظمتها إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل، واستمرت ثلاثة أيام، وذلك في مركز المعرفة والإبداع بالجبيل الصناعية.

وتمثلت مشاركة جمعية إرادة في ركن توعوي وتثقيفي حول أهمية "التدخل المبكر" في جوانب النمو المختلفة سواء في الجانب العقلي أو الانفعالي أو السلوكي للأطفال من ذوي الإعاقة.

وأكدت رئيس القسم النفسي بجمعية إرادة ريم الإرياني، أن الجمعية تقوم بتوجيه الأسر غير المدركة لمشكلات أطفالها وتوضيح بعض الأهداف والأدوات التي يمكن صناعتها داخل المنزل واستخدامها لتنمية مهارات الطفل، بالإضافة إلى توجيه الأسر في كيفية التعامل مع المشكلات النمائية لدى الأطفال.

فيما قدمت أخصائيات التربية الخاصة العديد من نماذج الأدوات المساعدة في عملية التأهيل والتعليم المقدمة لأطفال التوحد ومتلازمة داون، ومشاركة الزوار حول أبرز الأرقام والإحصائيات عن المستفيدين من خدمات التأهيل.

يذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل، أطلقت أمس الأول فعالية اليوم العالمي للطفل الذي يحتفى به في 20 نوفمبر من كل عام، ويهدف لنبذ العنف ضد الأطفال والتذكير دائماً بضرورة سعي جميع أطراف المجتمع نحو تغيير واقع الأطفال في أنحاء العالم للأفضل، وإبراز دور الهيئة بالاهتمام بالطفولة وتعزيز قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم، والاهتمام بالروح الإبداعية لدى الأطفال ورعايتها وتنميتها، ووضع برامج للنهوض بالمؤسسات ذات العلاقة المباشرة بالأطفال وتفعيل المبادرات التخصصية في مجال الطفولة.

// انتهى//.

13:52ت م

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