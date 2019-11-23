السعودية اليوم / تعليم نجران ينهي توزيع مقررات الفصل الدراسي الثاني لمدارس المنطقة



‏نجران 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واس

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في قسم المقررات المدرسية، وبالتعاون مع إدارة المستودعات، ترحيل جميع مقررات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤١هـ لجميع مكاتب التعليم بالمنطقة.‬

وأفاد المتحدث الرسمي لتعليم نجران، جابر مدخلي أن خطة الترحيل تضمنت تشكيل فرق العمل وتحديد المهام قبل الترحيل بوقت مبكر وبمتابعة مدير التعليم بالمنطقة الدكتور، ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، ثم استقبال المقررات المدرسية من المطابع والتأكد من وصول المخصص للمنطقة والمحافظات التابعة لها، وفقاً للاحتياج المحدد من الوزارة، بالإضافة إلى فرز تلك المقررات حسب مخصص كل مدرسة، وفقاً لبرنامج نور، ومن بعدها تبدأ مهمة ترحيل المقررات المدرسية لجميع المكاتب والمدارس وفق إجراءات عمل منظمة تضمن وصولها للمدرسة.

// انتهى //

13:49ت م

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