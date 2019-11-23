السعودية اليوم / مركز اللغة الإنجليزية التطوعي بجامعة نجران يختتم فعاليته



‏نجران 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت جامعة نجران، ممثلة في كلية اللغات، فعاليات أسبوع مركز اللغة الإنجليزية التطوعي، التي تُقدم للزائرات من خلال المبادرات، التي اشتملت على معرض مركز اللغة الإنجليزية، ونادي القراءة، والساعات التطوعية التدريسية، والتدريبية، وركن الترجمة وذلك على مسرح مبنى كلية المجتمع.

وشهدت الفعاليات في يومها الأخير زيارة أكثر من 650 زائرة، حيث أقيمت دورتان تدريبيتان الأولى بعنوان "مفاتيح النجاح لتعلم اللغة"، وهدفت إلى التوعية بأهمية تطوير وتعلم اللغة الإنجليزية للتواصل والتعلم، إضافة إلى المساعدة على اكتساب الثقة وتكوين انطباع جيد تجاه اللغة الإنجليزية.

كما تطرقت الدورة إلى توضيح أهمية فهم الجانب المعرفي في اللغة لدعم الجانب العلمي لتعلمها وتطويرها، وشرح مفهوم الثقة وأهمية تعزيزها لاكتساب المهارات اللغوية والتوعية بالعوامل النفسية والشخصية التي تؤثر في تعلم اللغة.

بينما تناولت الدورة الثانية طرق التحفيز للتفاعل في العملية التعليمية، وعرض ما توصلت له البحوث بشأن كيفية التحفيز والمشاركة بالتعليم، أيضاً ذكر بعض النقاط التي تساعد في تحفيز وزيادة الدافعية لتعلم اللغة الإنجليزية.

// انتهى //

13:45ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.