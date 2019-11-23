

نجران 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واس

تواصل أندية مدارس الحي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران تنفيذ فعالياتها، التي تقدم لمرتاديها العديد من البرامج المتنوعة عبر المسارات التدريبية، والتقنية، والترفيهية، والسياحية، والتطوعية، بمتابعة من المدير العام للتعليم الدكتور، ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران، جابر مدخلي، أن أندية الحي تقدم الفعاليات من خلال أربعة مسارات، المسار التدريبي والتقني، والتطوعي، والترفيهي، والسياحي وتستهدف الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع، وتشتمل على عديد من الأنشطة والبرامج الهادفة والمنوعة، مبيناً أن المسار التدريبي بنادي الحي بالثانوية الثالثة عشرة نفذ دورة بعنوان "كيف تحدد مسار حياتك"، ودورة عن تطوير الذات والشخصية، كما شهد المسار التقني ندوة عن "الأمن السيبراني" ، واختتم نادي ثانوية ابن خلدون للبنين أسبوعه في المجال الرياضي بدورة تدريبية في تعلم مهارات السباحة بحضور 40 مرتاداً.

من جهته نفذ نادي الحي بمدرسة الإمام مسلم ضمن المسار الرياضي للنادي، دورة تدريبية عن أساسيات لعبة الجودو استحوذت على اهتمام عدد كبير من المرتادين.

وأشار مدخلي إلى أن تعليم المنطقة يقدم هذه الفعاليات من خلال أندية الحي، بهدف تعزيز وصقل مواهب الطلاب والطالبات وتنمية تفاعلهم الاجتماعي في بيئة جاذبة، وإشراك أفراد المجتمع من كل فئاته في هذه الفعاليات.

// انتهى //

13:34ت م

0042





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أندية الحي بتعليم نجران تواصل تقديم فعاليتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.