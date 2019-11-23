السعودية اليوم / رئيس وأعضاء بلدي القفل يقفون على احتياجات الأهالي من الخدمات البلدية



القفل 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واس

وقف رئيس المجلس البلدي بمركز القفل حسين بن يحي محنشي وأعضاء المجلس مساء أمس، على العديد من المشروعات البلدية الجاري تنفيذها في مجالات السفلتة والإنارة وغيرها من المشروعات البلدية.

والتقى رئيس وأعضاء المجلس خلال الجولة أهالي القرى التي شملتها الزيارة، وبحثوا معهم احتياجات المركز والقرى التابعة له من الخدمات البلدية.

// انتهى //

12:48ت م

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