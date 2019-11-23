السعودية | وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية هولندا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:43 مساءً, 23 نوفمبر 2019 م
المناطق - الرياض
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مدينة ناغويا اليابانية، اليوم، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزير خارجية مملكة هولندا ستيف بلوك، وذلك على هامش اجتماع وزراء مجموعة العشرين.
وجرى خلال اللقاءين مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وهولندا، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
حضر اللقاءين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم الرسي ، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله بن عبدالعزيز العيفان.
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