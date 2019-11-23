شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد أهمية دور مجلس التعاون ومصر والأردن في ضمان أمن واستقرار المنطقة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:48 مساءً, 23 نوفمبر 2019 م
المناطق - الرياض
أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين أهمية الدور الذي تقوم به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن في ضمان أمن واستقرار المنطقة من خلال ما تقوم به من جهود حثيثة في مواجهة التحديات التي تواجهها ومساعيها الرامية لوضع حلول وتسويات دائمة لمشكلاتها.
وقال في كلمته أمام مؤتمر حوار المنامة في دورته الخامسة عشرة الذي بدأت أعماله الليلة الماضية: إن الأهمية الإستراتيجية الكبرى للمنطقة على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية تحتم على الدول المسؤولة في العالم ضرورة التعاون مع دولها في حفظ الأمن والسلم فيها.
وأضاف أن إيران مازالت تمثل خطرًا رئيسًا على أمن المنطقة واستقرارها بمواصلتها دعم الإرهاب والميليشيات الإرهابية كحزب الله وغيرها وسياساتها التوسعية وانتهاكاتها للقانون الدولي والهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، والسفن التجارية في خليج عُمان وتهديد سلامة الملاحة.
وطالب بوقفة دولية تجاه إسرائيل وممارساتها التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية ومنها أنشطتها الاستيطانية واحتلال هضبة الجولان.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | البحرين تؤكد أهمية دور مجلس التعاون ومصر والأردن في ضمان أمن واستقرار المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.