شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات أمير عسير .. إلغاء الحصة الأخيرة بالمدارس لمتابعة مباراة الهلال والان نبدء بالتفاصيل

قالت إدارة تعليم بيشة اليوم وفقاً لتوجيه أمير عسير وجه بإلغاء الحصة الاخيرة بالمدارس لمتابعة مباراة الهلال فريق وأورورا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا. وغردت الإدارة عبر تويتر: وفق توجيه سمو أمير منطقة عسير وحيث أن مباراة نادي الهلال مع النادي الياباني الساعة الواحدة ظهراً يوم الغد الأحد بإذن الله وتعتبر مباراة وطن تكون الحصة السادسة غداً آخر حصة ليتمكن الطلاب من مشاهدة المباراة

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