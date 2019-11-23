شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» : يجب أن تفهم إيران أن العالم ضدها والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إنه "يجب أن تفهم إيران أن العالم ضدها .. كيف يمكنك إجراء حوار مع أمة تهدف إلى تدميرك؟"

وأضاف خلال حوار المنامة، إن أكثر من 100 دولة أدانت الهجوم على منشأة بقيق للنفط .. ونحن نحمل إيران المسؤولية ، موضحا :" ايران فعلت ذلك لأنها اعتقدت أنها يمكن أن تفلت من العقاب".