شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» : يجب أن تفهم إيران أن العالم ضدها والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إنه "يجب أن تفهم إيران أن العالم ضدها .. كيف يمكنك إجراء حوار مع أمة تهدف إلى تدميرك؟"
وأضاف خلال حوار المنامة، إن أكثر من 100 دولة أدانت الهجوم على منشأة بقيق للنفط .. ونحن نحمل إيران المسؤولية ، موضحا :" ايران فعلت ذلك لأنها اعتقدت أنها يمكن أن تفلت من العقاب".
كانت هذه تفاصيل خبر «الجبير» : يجب أن تفهم إيران أن العالم ضدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.