السعودية اليوم / فرع جمعية إطعام بالجبيل يشارك بفعاليات اليوم العالمي للطفل



الجبيل 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واس

اختتم فرع الجمعية الخيرية للطعام بمحافظة الجبيل "إطعام" أمس، مشاركته في فعاليات اليوم العالمي للطفل الذي نظمتها إدارة الخدمات الإجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل، واستمرت ثلاثة أيام، وذلك في مركز المعرفة والإبداع بالجبيل الصناعية.

وتضمن ركن حفظ النعمة الذي نفذته جمعية (إطعام) مجموعة من البرامج المتعلقة بحفظ النعمة والموجهة للأطفال، استفاد منها أكثر من 250 زائراً، تعلموا من خلالها الأساسيات المتعلقة بحفظ الطعام وترشيد الاستهلاك بالغذاء.

فيما اطّلع رئيس الهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي وقيادات الهيئة، ومسؤولو إدارة الخدمات الاجتماعية على ركن "إطعام" والجهود التي تبذلها الجمعية في مجال حفظ النعمة.

وأكد الأمين العام والمدير التنفيذي للجمعية فيصل الشوشان، أن "إطعام" تولي البرامج المخصصة للأطفال اهتماماً بالغاً لأهمية غرس مفاهيم الترشيد الغذائي للأطفال والأجيال الجديدة، مشيداً بالجهود التي بذلتها الهيئة الملكية بالجبيل لإنجاح ركن حفظ النعمة الذي نفذته "إطعام".

// انتهى//.

12:20ت م

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