الجبير: الاسترضاء لم ينجح مع هتلر ولن يعمل مع النظام الإيراني

السبت 23 نوفمبر 2019

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في المملكة العربية السعودية، عادل الجبير، إن إيران هي المسؤولة عن الاعتداء على أرامكو و سنأخذ وقتنا لنتأكد من الحادثة و سنطلب من الأمم المتحدة توفير خبراء للتأكد.



وأضاف أن المملكة لا تعارض الحوار مع طهران لكن الردع يجب أن يستمر لمنع إيران من تكرار الهجمات.

وتابع الوزير السعودي: "الاسترضاء لم ينجح مع هتلر. ولن يعمل مع النظام الإيراني".

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وتابع الجبير في كلمته بحوار المنامة أن المنطقة تواجه خيارًا بين الخير والشر بعد الهجوم على منشآت أرامكو السعودية في الـ 14 من شهر سبتمبر الماضي.

وشدد على أن هجمات 14 سبتمبر ”بكل وضوح تام“ كانت مدبرة بالأسلحة الإيرانية و“أتت من الشمال وليس من الجنوب“.

ولفت الجبير إلى أن الطائفية التي تنشرها إيران مدمرة، مؤكدًا أن إيران تدعي أن كل شيعي بحكم الأمر الواقع ينتمي إلى إيران، وهو أمر وصفه بأنه ”مثير للسخرية“، ويشبه قول إيطاليا مثلًا إن كل كاثوليكي ينتمي إليها. متسائلًا: ”هل ستقبل ألمانيا؟“.