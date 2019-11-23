شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء ألبانيا يصل إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

وصل رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما إلى الرياض، أمس. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

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