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أمطار غزيرة على بارق والبلدية تنزح المياه
سالت على إثرها الأودية والشعاب
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق
هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة أمس على محافظة بارق شملت معظم أرجاء المحافظة سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا رحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
من جهتها قامت فرق الطوارئ ببلدية محافظة بارق بنزح أكثر من ٨٣ طناً من تجمعات مياه الأمطار من أمام مبنى المحافظة وجامع عمر بن الخطاب بالمنيظر.
وأوضح رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن آل مبشر أن فرق الطوارئ باشرت أعمالها في الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة بنزح تجمعات المياه ومسح الطرقات المتضررة من السيول.
وأشار إلى أن البلدية تواصل استعدادها للحالة المطرية التي تشهدها المملكة عامة ومنطقة عسير خاصة، حيث استعدت بثلاث فرق طوارئ تضم أكثر من ١٦٠ عاملاً و٢٥ معدة و٦مراقبين وقد تمت أعمال النظافة لأكثر من ٥٠ عبارة.
وأكد آل مبشر أن البلدية على استعداد دائم لاستقبال البلاغات عبر ٩٤٠ وجميع وسائل التواصل للبلدية، منوهاً بأن البلدية قامت بدراسة جميع الأماكن التي تتجمع بها مياه الأمطار في الشوارع العامة لمعالجة وضعها، وأهاب بالمواطن والمقيم بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وعدم الخروج وقت هطول الأمطار حرصاً على سلامتهم.
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