أمطار خفيفة تلطف الأجواء في محايل

2019-11-23

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

شهدت محافظة محايل عسير أمس هطول أمطار خفيفة شملت قرى ترقش وآل فاهمة ودارس والنصب والبلد، جعلها الله سقيا رحمة.

وساهمت الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال الأيام الماضية في انخفاض في درجات الحرارة حيث بلغت ٢٤ درجة.

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من جهته حذر المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، المواطنين والمقيمين من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وشدد على الجميع بعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا أو كانت السيارة ذات دفع رباعي؛ لخطورة اجتراف المياه لها.

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