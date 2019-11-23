شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتسلم رئاسة السعودية لـ«مجموعة العشرين» لعام 2020 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (السبت)، تسلمه رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين لعام 2020.
وقال وزير الخارجية عبر حسابه في «تويتر»: «بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد حفظهم الله تشرفت اليوم بتسلم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020».
وأضاف: «سيكون عاماً مليئاً بالأمل والعمل، وسيكون عاماً حافلاً بالتواصل والحوار ليكون الإنسان في قلب التنمية المستدامة ومستفيداً من تقنية العصر.. أهلاً بكم في السعودية».
وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله قد التقى أمس (الجمعة) في مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة ناغويا اليابانية، كلاً من وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو، ووزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، ووزير خارجية جمهورية تشيلي تيودور ريبيرا، ووزير خارجية جمهورية الأرجنتين خورخي فاوري، ووزير الدولة في المملكة المتحدة لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة وجنوب آسيا أحمد محمود طارق.
وجرى خلال اللقاءات التي عقدت على هامش اجتماع دول العشرين مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وتلك الدول، إضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
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