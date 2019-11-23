السعودية | السعودية.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

شكرا لقرائتكم السعودية.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق التي تمتد إلى أجزاء من منطقتي (المدينة المنورة - الرياض)، في حين تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على منطقة المدينة المنورة.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بوجه عام بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.