السعودية | السعودية.. حرس الحدود "الليث" ينقذ 6 أشخاص من الغرق

شكرا لقرائتكم السعودية.. حرس الحدود "الليث" ينقذ 6 أشخاص من الغرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذت الدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بالليث، أمس الجمعة، 6 أشخاص من الغرق، أربعة منهم من الجنسية السعودية، بالإضافة إلى يمني وسوداني، وذلك أثناء نزولهم البحر في كورنيش الوسقة جنوب مركز المصنع التابعة لمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة المقدم فارس بن مسفر المالكي، بأنه ورد بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بقطاع الليث على هاتف الطوارئ 994، يفيد بوجود حالة غرق لستة أشخاص بكورنيش الوسقة، جنوب مركز المصنع.

أخذ الحيطة والحذر

وعلى الفور، تم توجيه الدورية البحرية التابعة للمركز لموقع البلاغ، والقيام بعملية إنقاذ لخمسة أشخاص ابتعدوا عن الشاطئ وجرفهم الموج إلى عرض البحر، بينما تم إنقاذ الشخص السادس بالقرب من الشاطئ. وتم استدعاء الهلال الأحمر السعودي للكشف عليهم والاطمئنان على حالتهم، وتبين أنها مستقرة، ولا تحتاج نقلهم إلى المستشفى.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.