بعد رفضه 6 عرسان.. المحكمة تنتصر لـ معضولة.. وشقيقتان تتأهبان لمقاضاة والدهما تاجر المجوهرات

روت ضحيات عضل حكاياتهن ، فقالت إحداهن، إنها تعيش بين نارين؛ أما أن تظل بلا زواج أو تكون فتاة عاقة لوالدها إذا طالبت بحقوقها الشرعية».

وبحسب “عكاظ”، أضافت الفتاة أنها حصلت على حكم يثبت العضل، ولم تخسر علاقتها به. وقدمت دعوى عضل بمعاونة محامية».

وأضافت: “لا أريد أن يكون الحكم عقوقا لوالدي. فقط أريد حقي الشرعي، وقد بلغت 34 عاما، وسبق أن تقدم لي 6 عرسان على مدى 5 أعوام، وظل والدي يرفض ويمتنع بحجج واهية، مرة بدعوى أن العريس غير مناسب، وتارة أنني أستحق أفضل منه، وتارة يشكك في أن العريس طامع في راتبي”.

وتابعت: كنت مطيعة ولا حيلة لي. ألتزم بتسليمه راتبي، وأحتفظ بمصروفي الشخصي. وفي المرة الأخيرة تقدم للزواج بي شقيق صديقة لي من أسرة مشهود لها، وهو ملتزم، وفوجئت برفض والدي بحجة أن راتب العريس ضئيل. فأبلغته ان أخت العريس المتقدم صديقة مقربة لي، وأنني أرغب في الاستقرار وبناء أسرة، لاسيما أن سني تقدم، لكنه رفض، فطلبت المشورة من صديقتي واتفقنا على الاستعانة بمحامية.

وواصلت : أبلغت والدي أن محامية ستقيم دعوى عضل لتزويجي. فعلت ذلك لأمنحه فرصة أخيرة، لكنه قال إنه لن يزوجني، ولن تستطيع المحكمة أن تفعل لي شيئا. وبعد أقل من 3 جلسات، لم تستغرق شهرا واحدا، قضت المحكمة بنقل ولاية زواجي إلى المحكمة، وصادقت محكمة الاستئناف على ذلك، وبدأت صفحة جديدة في حياتي.

وفي سياق متصل، تعتزم شقيقتان رفع دعوى عضل ضد والدهما (تاجر مجوهرات)، بعد أن تجاوزتا الأربعين من عمريهما، واتهمتا والدهما بعضلهما على رغم أنه «مزواج»، وآخر زواج له كان من مقيمة عربية ظل يتردد عليها بكثرة ومكث عندها نصف السنة وصرف عليها الملايين.

وقالت الشقيقتان إن والدهما الثري حرمهما من رغد الحياة، وتنتظران عودته من رحلة علاج في الخارج للبدء في إجراءات رفع الدعوى. وكانت مكة سجلت حالة عضل لمطلقة لديها 3 أبناء، وأمرت محكمة الأحوال الشخصية بنقل ولاية زواجها من والدها إلى المحكمة الشرعية عقب ثبوت عضلها من والدها.