عبد الرحمن بن مساعد يرد على حمد بن جاسم: فعلا الثقة مهزوزة.. وأول أسباب اهتزازها تسجيلك مع القذافي

نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد تغريدة للرد على ادعاءات حمد بن جاسم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق في دولة قطر، الذي هاجم من خلالها مجلس التعاون الخليجي؛ إذ ذكر أن الثقة مهزوزة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وتحتاج إلى سنوات لإعادة بنائها، مضيفًا بأن المجلس لم يكن فعالاً في آخر عشر سنوات، ولم يكن فعالاً كما يطمح له شعب المجلس.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: فعلاً الثقة مهزوزة، وتحتاج لسنوات، وأول أسباب اهتزاز هذه الثقة تسجيلك مع القذافي، مضيفا: عندما تقول لا أريد أن أخوض في موضوع، ثم تسميه مباشرة، فأنت تكون قد خضت فيه خوضًا غير مسبوق!

وغرد “ابن جاسم”، بثلاث تغريدات متتالية، حاول بها تبرئة قطر من تسببها في تعطيل التعاون الخليجي، وإظهارها بمظهر الحمل الوديع الذي يسعى للحفاظ على العلاقة، وإلقاء التهمة على الدول الخليجية، متأملاً بصلح منتظر!