إطلاق الألعاب النارية في سماء معرض الرياض للسيارات بالجنادرية

شهد معرض الرياض للسيارات بالجنادرية، إطلاق مجموعة من الألعاب النارية التي شكلت لوحة جمالية تفاعل معها الحضور. فيما تتواصل فعاليات الألعاب النارية طيلة فترة معرض الرياض للسيارات. ويشھد معرض سیارات الرياض إقامة مزاد علني على أحدث وأغلى السیارات في المملكة.

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