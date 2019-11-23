تركي آل الشيخ يٌثير قلق متابعيه بـ آية قرآنية

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أثارت قلق متابعيه بشأن حالته الصحية. وتضمنت التغريدة الآية القرآنية : ” وإذا مرضت فهو يشفين “.فيما انهالت تعليقات المتابعين بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وعلق عبد المجيد عبدالله قائلا: “ألف سلامة عليك يا أبوناصر قدامك العافية”. كما دون بعض المشاهير عبارات الدعاء بالشفاء منهم الفنانة ريماس منصور، وأمجد طه.

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