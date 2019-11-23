جرحى إثر اصطدام مركبتين في الطائف

تسبب حادث مروري، مساء اليوم الجمعة، في إعاقة الحركة المرورية على طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشمال في محافظة جدة. وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الجهات المختصة باشرت الحادث لإعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.

في سياق آخر، شهد حي الجفر في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، حادث اصطدام بين مركبتين؛ ما نتج عنه سقوط عدد من الإصابات. وباشرت الجهات المعنية الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.