السعودية اليوم / جمعية كفى تشارك في تدشين عيادة مكافحة التدخين بمستشفى القنفذة



جدة 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واس

شاركت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة في تدشين عيادة مكافحة التدخين بمستشفى جنوب القنفذة.

وأفاد مدير "كفى" في القنفذة حمزة الحليسي أن المشاركة تمثلت في معرض توعوي وأجهزة طبية وأعضاء مصابة بالسرطان، نتيجة التدخين لأشخاص فارقوا الحياة وعرض توعوي، وذلك بحضور مدير مستشفى جنوب القنفذة الأخصائي علي محمد الحربي وعدد من الأطباء والإداريين وزوار المستشفى.

وشكر الحليسي مدير المستشفى على الدعوة حاثاً الجميع على الاستفادة من الخدمات العلاجية التي تقدمها "كفى" أو وزارة الصحة للتخلص من هذه الآفة وضررها على الفرد والمجتمع والبيئة.

يذكر أن البرنامج حظي بحضور عدد كبير استمعوا إلى شرح مفصل عن أضرار التدخين والمخدرات على الفرد والمجتمع، كما صاحب ذلك كشف نسبة الكربون وقياس مدى كفاءة الرئة على الزوار الراغبين في العلاج، وذلك عبر أجهز طبية دقيقة يعمل عليها أطباء متخصصون في علاج الإدمان.

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10:00ت م

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