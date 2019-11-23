شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم السبت والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، ارتفاعًا في قيمتها وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي: الوحدة ريال يمني دولار أمريكي الذهب عيار 24 280.2. 27 ريالًا 47.86 $ الذهب عيار 22 25.005.09 ريالًا 43.87$ Advertisements الذهب عيار 21 23.871.6 ريالات 41.88 $ الذهب عيار 18 20.475.03 ريالاً 35.89$ أوقية الذهب 848.160 ريالًا 1.488 $ كيلو الذهب 27.279.63 ريالًا 47.859 $

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