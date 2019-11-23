السعودية | عم الطفل المتوفى بجوار مدرسته في أبو عريش : القاتل صديق للعائلة وخطيب شقيقة المقتول

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كشف عم الطفل “أصيل” الذي عُثر عليه مقتولاً بجوار مدرسته بمحافظة أبو عريش أمس الأول الخميس ، تفاصيل جديدة حول الواقعة ومفاجأة بشأن هوية القاتل .

وقال رمزي جعر، عم الطفل “أصيل”: إن الحادثة وقعت تفاصيلها ظُهر الخميس بعد خروج الطالب من مدرسته؛ إذ إن القاتل صديق للعائلة، وكان مقررًا إعلان خطبته على شقيقة المقتول، وتواصل معه والد أصيل، وطلب منه أخذ أصيل من المدرسة للبيت. وأضاف: عند الساعة الـ12:38 خرج أصيل من المدرسة برفقة القاتل، ولم يصل إلى البيت حتى تواصلت معنا الجهات الأمنية بشأن وجوده مقتولاً أمام فناء المدرسة.

وتابع: حضرنا إلى موقع الجريمة، وكان معنا القاتل، وكان متأثرًا بالحادثة كبقية الأهل والأقرباء، ولم نشك قط فيه؛ إذ أكد لوالده أن لم يجده في المدرسة لحظة ذهابه إليه. وبعد مكوثنا في موقع الجريمة ساعات عدة، والقاتل بيننا، تعرف عليه عدد من زملاء أصيل، وبيَّنوا أنه أخذه من المدرسة في نهاية الدوام. حينها بدا الارتباك على القاتل، ودخل في نوبة بكاء غريبة.

وأضاف: بعد رجوعنا مع الجهات الأمنية لكاميرات المدرسة، والمحال المجاورة لها، تبيَّن لنا خروجه من المدرسة، وركوبه مع القاتل في سيارته. وعلى الفور تم القبض عليه. واستكمل عم الطفل حديثه قائلاً: في التحقيق أكد أنه لم يكن يشعر بما قام به لحظة القتل؛ إذ إنه لا توجد بينهما أي خلافات من قبل، وأنه كان مقررًا إعلان خطبته اليوم على شقيقة المقتول.