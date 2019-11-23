تفاصيل مثيرة حول مقتل طالب على يد خطيب شقيقته بجوار مدرسته بالسعودية

السبت 23 نوفمبر 2019

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان السعودية، من القبض على الشاب المتسبب في وفاة الطالب الذي عثر على جثمانه ملقى بجوار مدرسته، يوم الخميس.



وذكرت مصادر وفقاً لـ"سبق"، أنه تم القبض على الجاني الذي يبلغ من العمر 25 عامًا في وقت قياسي واعترف بارتكابه الجريمة، فيما تم إحالة القضية للنيابة العامة تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة.

يشار إلى أن الطالب وجد متوفى وتظهر عليه آثار كدمات حول عنقه، فيما وجه "تعليم جازان" مكتب تعليم المحافظة بإجراء تحقيق موسع حول الواقعة لمعرفة ملابسات الوفاة.

وكشفت أسرة الطالب تفاصيل واقعة مقـتله وعلاقته بالجاني.

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وأوضح عم الطالب أصيل، أن القاتل صديق للعائلة وكان مقرراً إعلان خطبته أمس (الجمعة) على شقيقة المقـتول.

وبيّن رمزي جعر عم المجني عليه أن الجاني تواصل مع والد الطالب أصيل وعرض توصيله بمركبته من المدرسة للمنزل، لافتاً إلى أن المجني عليه لم يصل للمنزل، قبل أن تخبرهم الجهات الأمنية العثور عليه مقتولاً أمام فناء المدرسة.

ولفت إلى أن الجاني حضر معهم إلى موقع الجريمة ولم يظهر عليه شيء، مبيناً أنه أخبرهم بعدم عثوره على الطالب أصيل لحظة وصوله إلى المدرسة.

وشدد على أن كاميرات المراقبة الخاصة بالمدرسة أظهرت خروج الطالب وركوبه سيارة المجني عليه، موضحاً أنه اعترف بارتكابه الجريمة مبرراً فعلته بعدم شعوره بما قام به لحظة قتـله الطالب.