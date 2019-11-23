شكرا لقرائتكم خبر عن سم قـاتل.. 5 أطعمة تصيبك بالمرض وأحيانًا بالوفاة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت عدة دراسات علمية عن أن تناول بعض الأطعمة قد يكون ‏ضارًا، وأحيانًا مميتًا، إذا لم يتم طهيه وإعداده جيدًا.‏

وحذر المختصون وفقًا لـ"بي بي سي" من خمسة أطعمة تحتاج ‏إلى توخي الحذر إذا فكرت في تناولها. ‏

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سم قـاتل.. 5 أطعمة تصيبك بالمرض وأحيانًا بالوفاة



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تحتوي على مادة التيترودوتوكسين شديدة السُميّة، سريعة ‏الانتشار في الجسم والتي تعتبر أكثر فتكا حتى من مادة السيانيد، ‏وقد تقتل آكلها. ‏

وتجد الأسماك المنتفخة طريقها إلى أطباق المطاعم الشهيرة في ‏بعض الدول، بعد إزالة الأجزاء السامة.‏

جبن كاسو مارزو

هذا النوع من الجبن يحتوي على بعض الديدان في داخله، وهو ‏ليس على قائمة الأطعمة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي ‏لخطورته على الصحة، لا سيما عندما تكون الديدان بداخله نافقة.‏

ويمكن أن يسفر تناول هذا الجبن حال فساده عن اضطرابات في ‏المعدة وقيء وإسهال‎.‎

عشبة الراوند ‏

توجد عشبة الراوند بين مكونات العديد من الحلوى والمشروبات ‏البريطانية، لكن الأوراق الخضراء المتصلة بتلك السيقان تحتوي ‏على نوع من السم، الذي قد يؤدى للوفاة حال تناول كمية كبيرة ‏منها

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الفاصوليا الحمراء

الفاصوليا الحمراء وفول الصويا الأحمر ناعم الملمس هما من ‏تلك البقوليات التي قد تصيب المعدة بالكثير من الآلام، لاحتوائها ‏إنزيم التريبسين الذي يسبب عُسر الهضم، ولذلك يتعين نَقع تلك ‏الأنواع في الماء لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل تجفيفها وشطفها ‏ثم غَليها ببطء‎.‎

جوزة الطيب

من التوابل الشهيرة التى تعطي نكهة مميزة للأطعمة، لكن لها ‏آثارا جانبية بشعة حال تناولها بكميات كبيرة، كالغثيان والألم ‏وقِصَر النفَس بل وحتى النوبات فضلا عن أعراض نفسية ‏أخرى‎.‎