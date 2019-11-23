عبد الرحمن بن مساعد يلجم ابن جاسم

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علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تغريدة لحمد بن جاسم، وزير الخارجية القطري السابق، التي هاجم من خلالها مجلس التعاون الخليجي.

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وكان ابن جاسم قد ذكر أن الثقة مهزوزة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وتحتاج إلى سنوات لإعادة بنائها، قائلا: هذا المجلس في آخر ١٠ سنوات لم يكن فعالاً كما يطمح له شعب المجلس، لا أريد أن أخوض في موضوع الثقة المهزوزة بين أعضاء المجلس، التي تحتاج إلى سنوات لإعادة بنائها.

فيما لجمه الأمير عبدالرحمن قائلا: فعلاً الثقة مهزوزة، وتحتاج لسنوات، وأول أسباب اهتزاز هذه الثقة تسجيلك مع القذافي.

وتابع ابن مساعد: عندما تقول لا أريد أن أخوض في موضوع، ثم تسميه مباشرة..، فأنت تكون قد خضت فيه خوضًا غير مسبوق.

