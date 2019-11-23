المطلق يُعلق على التصريحات المتداولة للشيخ «الفوزان» بشأن شبهات اكتتاب أرامكو

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علّق المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله المطلق، على تصريحات البعض بوجود شبهات حول الاكتتاب في شركة أرامكو.

وأشار إلى أنه لا يجب الخلط بين الادخار والاكتتاب، مشيرًا إلى أن الشيخ عبدالعزيز الفوزان كان يتحدث عن الادخار وليس الاكتتاب، مضيفًا: «أما اكتتاب أرامكو لا أعلم أَن أحداً من العلماء قال وأفتى بأنه لا يجوز.. هذا على حد علمي».

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جاء ذلك خلال حديثه في برنامجه الأسبوعي على إذاعة نداء الإسلام، إذ قال: «نحن الآن إذا اكتتبنا في أرامكو نكتتب بـ1.5٪ ويبقى الآن للدولة في أرامكو 98.5٪، والدولة تقول للمساهمين سأدفع لكم أرباحكم مقدماً قبل أَن آخذ شيئاً، أنا أضمن أن أعطيكم من الربح الموجود مبلغ كذا وكذا ثم أنا آخذ الربح وهذا موجود في شركة الكهرباء وغيرها».

وعن شبهة أن أرامكو تقترض أو تُقرض بربا؟ ، تابع: أما أنها تُقرض فهذا غير صحيح ليس هناك شركات تُقرض، وأما أنها تقترض – حتى لو اقترضت بربا – فإنه سيكون في ميزانيتها بسيط، والعلماء يقولون لا يزيد الاقتراض على 30٪ وهذه لا تساوي شيئًا، وثانياً المقترض يدفع لا يأخذ.



