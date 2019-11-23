الحقيقة وراء إلغاء «البلديات»

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. انتشرت أنباء تُفيد بإلغاء وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوزيع مهامها على عدد جهات أخرى. واكتشفت صحيفة « صدى»، أن تلك الأنباء كان قد تم نفيها منذ عدة سنوات حيث أُشيع وقتها أن الوزارة ستُلغى. وأُعيد تداول تلك الشائعات مرة أخرى هذه الأيام خاصة على تطبيق « واتساب ».





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